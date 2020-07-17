На Сахалине мужчину оштрафовали за пропаганду нацистской символики

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл – РИА Новости. Суд в Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного активиста Игоря Емельяненко на 2 тысячи рублей за пропаганду нацистской символики; сам мужчина рассказал РИА Новости, что его ждет еще одно разбирательство, связанное с протестами в Хабаровске.

Как информирует пресс-служба областного УМВД, сотрудники полиции выявили, что 30-летний житель сахалинского села Троицкого неоднократно размещал на своей странице в соцсети в открытом доступе изображения с нацистской атрибутикой и символикой. Также установлено, что он записал видео, содержащее заведомо недостоверную информацию под видом общественно значимой, и разместил его на своей странице.

"Семнадцатого июля Южно-Сахалинским городским судом при рассмотрении дела об административном правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ гражданин был признан виновным. С учетом раскаяния подсудимого в содеянном и ряда иных смягчающих обстоятельств ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Емельяненко пояснил, что вчера его задержала полиция "за видео, в котором якобы имели место оскорбления" в адрес тех силовиков, которые, по его словам, "применяют немотивированное и излишнее насилие к участникам мирных акций".

"Это я и объяснил полиции. Тогда мне предъявили обвинение в размещении на своей странице "ВКонтакте" снимка с содержанием нацистской символики и распространение видео с фейковой информацией", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, это было фото 2015 года с татуировкой, которую он набил фанату ЦСКА. "На руке у него уже имелось изображение свастики. Когда я фотографировал свою работу, в кадр попал и этот знак, а я не обратил на это внимания. За это нарушение суд оштрафовал меня на 2 тысячи рублей", - поделился Емельяненко.

"Но меня ждет еще одно судебное разбирательство. В соцсетях я разместил информацию о том, что ходят слухи о стягивании в Хабаровск силовиков для подавления протестов в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Фургала. Пока точной даты суда не знаю, поскольку повестку на него мне еще не вручили", - добавил активист.