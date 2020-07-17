В Тамбовской области число жертв коронавируса выросло до 31

ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 31, общее количество заболевших выросло до 5443, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 42 новых случая COVID-19.
"Из них: девять мужчин, 32 женщины, один ребёнок (девочка 16 лет). Возраст взрослых от 20 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5443, из них 1935 без клинических проявлений.
"Выздоровели 4359, в том числе 1974 выписаны из стационара, 2385 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 31", - информируют областные власти.
Днем ранее количество летальных случаев в регионе составляло 30.
На госпитализации в данный момент находятся 337 человек с COVID-19, из них диагноз "пневмония" у 217 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2083 пациента, из них подтверждённых случаев COVID - 716.
Вчера, 20:35Сказано в эфире"Русские хакеры" хотят украсть вакцину – "британские ученые" доказалиХакеры, имеющие отношение к России, хотели украсть данные Британии, США и Канады о разработке вакцины против COVID-19, заявил Центр кибербезопасности Великобритании. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения британской стороны.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.