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В Тамбовской области число жертв коронавируса выросло до 31
Число умерших пациентов с коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 31, общее количество заболевших выросло до 5443, сообщила администрация региона. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, тамбовская область

В Тамбовской области число жертв коронавируса выросло до 31

09:46 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи
Работа скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июл - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Тамбовской области увеличилось до 31, общее количество заболевших выросло до 5443, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждены 42 новых случая COVID-19.
"Из них: девять мужчин, 32 женщины, один ребёнок (девочка 16 лет). Возраст взрослых от 20 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 42 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавируса выросло в регионе до 5443, из них 1935 без клинических проявлений.
"Выздоровели 4359, в том числе 1974 выписаны из стационара, 2385 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 31", - информируют областные власти.
Днем ранее количество летальных случаев в регионе составляло 30.
На госпитализации в данный момент находятся 337 человек с COVID-19, из них диагноз "пневмония" у 217 человек.
На карантине на дому под медицинским наблюдением находятся 2083 пациента, из них подтверждённых случаев COVID - 716.
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Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТамбовская область
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