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В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям увеличилась в Приморье на фоне коронавируса, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество

В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний

09:46 17.07.2020
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© Depositphotos / stevanovicigorБольное сердце
Больное сердце
© Depositphotos / stevanovicigor
Больное сердце. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости. Смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям увеличилась в Приморье на фоне коронавируса, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.
"Самое грустное, что мы плановую помощь сокращали медицинскую, и у нас увеличилось количество смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям. Нас это очень беспокоит, мы думаем, как долго будет продолжаться эта история, которая не от нас зависит, с пандемией и борьбой коронавирусом", - сказала Щербина.
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По её словам, власти стараются акцентировать внимание на те заболевания, которые уносят жизни приморцев.
"Мы не сможем сохранить количество жизней, если мы дополнительно не будем какую-то работу проводить. Вот сейчас мы активно думаем, как нам это сделать. Может, централизовать именно эту работу", - заявила она, добавив, что по онкологии тоже ситуация не очень хорошая.
"И это те показатели, которые нас тянут вниз, но мы должны считаться с тем, что происходит", - заявила Щербина.
В Приморье с начала эпидемии коронавирусом заболели 5380 человек, поправились 4054, умерли 61.
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