В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний

"Самое грустное, что мы плановую помощь сокращали медицинскую, и у нас увеличилось количество смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям. Нас это очень беспокоит, мы думаем, как долго будет продолжаться эта история, которая не от нас зависит, с пандемией и борьбой коронавирусом", - сказала Щербина.