https://ria.ru/20200717/1574479466.html
В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям увеличилась в Приморье на фоне коронавируса, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:46
2020-07-17T09:46
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общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 17 июл - РИА Новости.
Смертность по сердечно-сосудистым заболеваниям увеличилась в Приморье
на фоне коронавируса, сообщила председатель правительства региона Вера Щербина.
"Самое грустное, что мы плановую помощь сокращали медицинскую, и у нас увеличилось количество смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям. Нас это очень беспокоит, мы думаем, как долго будет продолжаться эта история, которая не от нас зависит, с пандемией и борьбой коронавирусом", - сказала Щербина.
По её словам, власти стараются акцентировать внимание на те заболевания, которые уносят жизни приморцев.
"Мы не сможем сохранить количество жизней, если мы дополнительно не будем какую-то работу проводить. Вот сейчас мы активно думаем, как нам это сделать. Может, централизовать именно эту работу", - заявила она, добавив, что по онкологии тоже ситуация не очень хорошая.
"И это те показатели, которые нас тянут вниз, но мы должны считаться с тем, что происходит", - заявила Щербина.
В Приморье с начала эпидемии коронавирусом заболели 5380 человек, поправились 4054, умерли 61.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.