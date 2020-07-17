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В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков

09:41 17.07.2020
188
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о шести нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели по республике огонь из минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 45 единиц", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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