https://ria.ru/20200717/1574479357.html
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков
Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:41
2020-07-17T09:41
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донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156243/97/1562439746_0:213:3056:1931_1400x0_80_0_0_333615d9438994d6003dc96076c9a6e6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, в мире