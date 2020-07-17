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В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов с COVID-19
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:39
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
денис проценко, коронавирус в россии, москва

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов с COVID-19

09:39 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат зараженных коронавирусом, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 305 человек. За сутки поступили 22 человека, выписаны 30, трое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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