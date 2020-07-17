Минздрав Украины намерен вдвое увеличить число тестирований на COVID-19

"В начале апреля, когда я возглавил Минздрав, мы делали около 200-250 тестов ПЦР в день. Сегодня эта цифра от 13 до 14 тысяч тестов в день. Более того, я хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся, у нас в планах постоянно усиливать возможности наших лабораторий, чтобы они увеличивали это количество. Сейчас в планах увеличить в два раза количество тестирований", - сказал Степанов на брифинге в пятницу.