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Распространение нового коронавируса
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Минздрав Украины намерен вдвое увеличить число тестирований на COVID-19
Министерство здравоохранения Украины планирует делать вдвое больше тестирований на коронавирус в день, сообщил в пятницу глава ведомства Максим Степанов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
украина
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, украина, в мире

Минздрав Украины намерен вдвое увеличить число тестирований на COVID-19

09:36 17.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Министерство здравоохранения Украины планирует делать вдвое больше тестирований на коронавирус в день, сообщил в пятницу глава ведомства Максим Степанов.
"В начале апреля, когда я возглавил Минздрав, мы делали около 200-250 тестов ПЦР в день. Сегодня эта цифра от 13 до 14 тысяч тестов в день. Более того, я хочу сказать, что мы на этом не останавливаемся, у нас в планах постоянно усиливать возможности наших лабораторий, чтобы они увеличивали это количество. Сейчас в планах увеличить в два раза количество тестирований", - сказал Степанов на брифинге в пятницу.
Он отметил, что Минздрав обновил оборудование всех лабораторных центров и будет дальше расширять мощности лабораторий.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 57 264 случая инфицирования COVID-19, скончались 1 456 человек, выздоровели 29 769 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗУкраинаВ мире
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