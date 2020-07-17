Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574479060.html
Почти 190 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19
Почти 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:34
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1400x0_80_0_0_f40236adcc83dc2bcbd0c24ea05f93f5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1400x0_80_0_0_f40236adcc83dc2bcbd0c24ea05f93f5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_7c596782cc985d1584c4619cfa26597e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_733cbad899e3f983b39ecd77d6041d4b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей переходов (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Почти 190 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

09:34 17.07.2020
109
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти 190 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от коронавируса, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 17 июля состоит на лечении 190 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 187, подтвержденных с COVID – 189, с кислородной поддержкой – 124, на ИВЛ – восемь", - написал он в Facebook.

Главврач отметил, что за сутки поступили 30 пациентов, выписаны 16.
"Вчера умерла женщина в возрасте 69 лет с положительным COVID", - добавил Переходов.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов с COVID-19
Прохождение тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Минздрав Украины намерен вдвое увеличить число тестирований на COVID-19
Работа скорой помощи
В Тамбовской области число жертв коронавируса выросло до 31
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией
В Новосибирской области выявили 117 новых случаев COVID-19
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков
Больное сердце
В Приморье отметили рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний
Панама
В Панаме число случаев COVID-19 превысило 50 тысяч
Автомобиль у приемного отделения госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 380 пациентов с COVID-19
Михаил Мурашко
Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области
Медик у машины скорой помощи
Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 5,1 тысячи
Врачи городской клинической больницы
В Воронежской области выявили 109 новых случаев COVID-19
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
На Украине выявили 809 новых случаев COVID-19
Палата медицинского стационара
В Москве еще 682 пациента вылечились от COVID-19
Пожарный
В Кургане более пяти часов тушили загоревшееся здание с пиломатериалами
Статуя Фемиды
На Сахалине мужчину оштрафовали за пропаганду нацистской символики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:45СК начал проверку после разлива топлива на Байкале
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
Лента новостейМолния