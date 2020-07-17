Почти 190 пациентов центра "Вороновское" лечатся от COVID-19

"В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 17 июля состоит на лечении 190 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 187, подтвержденных с COVID – 189, с кислородной поддержкой – 124, на ИВЛ – восемь", - написал он в Facebook.