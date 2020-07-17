В Новосибирской области выявили 117 новых случаев COVID-19

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Сто семнадцать случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 89 человек, скончались еще пятеро, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 17 июля в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+117 за последние сутки), в том числе 457 детей. 5868 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки)", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было 73 года и женщины в возрасте 73 года, 80 лет и 81 год. Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.
"В отделениях реанимации находятся 89 человек. На ИВЛ – 22 пациента", - сообщает штаб.
Госпитализированы 63 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2074. В больницы районов области госпитализированы 811 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели более 267 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 599 жителей региона, 28942 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.