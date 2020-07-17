В Новосибирской области выявили 117 новых случаев COVID-19

"По данным оперативного штаба на утро 17 июля в регионе выявлено 7845 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+117 за последние сутки), в том числе 457 детей. 5868 пациентов выписаны с выздоровлением (+89 за сутки)", - говорится в сообщении.

Власти сообщают, что скончались еще пять пациентов: двое мужчин, им было 73 года и женщины в возрасте 73 года, 80 лет и 81 год. Всего в регионе зафиксировано 160 летальных случаев, причиной которых стал COVID-19.