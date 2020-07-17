Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Амбулаторная и стационарная помощь, оказываемая в Свердловской области пациентам с коронавирусом, требует доработки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 16 984 случая заболевания, из них 349 – за последние сутки. Всего уральские врачи вылечили 10 937 человек, скончались 179 пациентов. По данным властей, коечный фонд заполнен более чем на 80%.
"Мы видим, что сегодня в целом в регионе организована помощь в соответствии с порядками, но по результатам и по статистике данных мы видим, что есть вопросы, требующие доработки, донастройки по организации медицинской помощи, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе", - сказал Мурашко на совещании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.