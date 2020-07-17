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Распространение нового коронавируса
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Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области
Амбулаторная и стационарная помощь, оказываемая в Свердловской области пациентам с коронавирусом, требует доработки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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михаил мурашко
свердловская область
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, свердловская область, общество

Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области

09:27 17.07.2020
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Михаил Мурашко. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Амбулаторная и стационарная помощь, оказываемая в Свердловской области пациентам с коронавирусом, требует доработки, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 16 984 случая заболевания, из них 349 – за последние сутки. Всего уральские врачи вылечили 10 937 человек, скончались 179 пациентов. По данным властей, коечный фонд заполнен более чем на 80%.
"Мы видим, что сегодня в целом в регионе организована помощь в соответствии с порядками, но по результатам и по статистике данных мы видим, что есть вопросы, требующие доработки, донастройки по организации медицинской помощи, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе", - сказал Мурашко на совещании.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоСвердловская областьОбщество
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