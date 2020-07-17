Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области

"Мы видим, что сегодня в целом в регионе организована помощь в соответствии с порядками, но по результатам и по статистике данных мы видим, что есть вопросы, требующие доработки, донастройки по организации медицинской помощи, как на амбулаторном, так и на стационарном этапе", - сказал Мурашко на совещании.