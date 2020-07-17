Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

"Просто раньше предлагалось не поднимать тарифы на газ в 2020 году вообще, чтобы это было определенной мерой поддержки населения и бизнеса в рамках борьбы с последствиями коронавируса. Было предложение поднять тарифы только в 2021 году. Однако этого не будет, и индексация пройдет, как обычно. Но никакого шока в этом нет, паниковать не нужно — и так каждый год мы это видели, ничего нового нет", — заключил Юшков.