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Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа
Цены на газ для населения повысятся в России с 1 августа, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:27
коронавирус в россии
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
международное энергетическое агентство
игорь артемьев
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, министерство энергетики рф (минэнерго россии), международное энергетическое агентство, игорь артемьев, экономика

Цены на газ для россиян повысятся с 1 августа

09:27 17.07.2020
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© Fotolia / pioregur Газовые конфорки
Газовые конфорки
© Fotolia / pioregur
Газовые конфорки. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Цены на газ для населения повысятся в России с 1 августа, следует из приказа Федеральной антимонопольной службы.
В документы утверждены оптовые цены на топливо, "предназначенное для последующей реализации населению".
Изначально ФАС собиралась повысить тарифы на три процента с июля, однако индексацию заморозили из-за ситуации с коронавирусом. При этом глава ФАС Игорь Артемьев отмечал, что цены все же повысят, так как это заложено прогнозе социально-экономического развития и в бюджете — в виде отчислений по налогам.
В прошлом году рост оптовых цен на газ составил 1,4 процента.
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"Паниковать не нужно"

Повышение цен на газ прокомментировал эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Он отметил, что в индексации тарифов нет ничего необычного: они повышаются каждые полгода, с 1 января и с 1 июля.
"Как правило, это происходит на уровне инфляции по итогам года. Ничего ужасного в этом нет. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы тарифы не росли, но как минимум на уровне инфляции они всегда подрастают. Это позиция государства, чтобы поставщики газа и электроэнергии не обанкротились", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.
По его мнению, повышенное внимание к этой теме вызвано планами заморозить цены на газ, о которых говорилось раньше.
"Просто раньше предлагалось не поднимать тарифы на газ в 2020 году вообще, чтобы это было определенной мерой поддержки населения и бизнеса в рамках борьбы с последствиями коронавируса. Было предложение поднять тарифы только в 2021 году. Однако этого не будет, и индексация пройдет, как обычно. Но никакого шока в этом нет, паниковать не нужно — и так каждый год мы это видели, ничего нового нет", — заключил Юшков.
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Как пандемия повлияла на потребление газа

Пандемия коронавирусной инфекции и введенные из-за нее ограничительные меры привели к резкому сокращению потребления газа во всем мире. Только в Европе с начала марта и по конец мая потребление снизилось на 11 процентов. По оценкам Международного энергетического агентства, в целом в этом году падение мирового спроса составит четыре процента, или 150 миллиардов кубометров.
В России также отмечалось падение спроса. На это, помимо ситуации с коронавирусом, повлияла и довольно теплая зима. В апреле глава Минэнерго Александр Новак отмечал, что потребность в газе снизилась у промышленных предприятий, хотя у населения в условиях режима самоизоляции — даже выросла.
"Что касается перспектив газового рынка, эксперты ожидают начало подъема спроса на "голубое топливо" в третьем-четвертом квартале текущего года", — добавил министр.
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Коронавирус в РоссииМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Международное энергетическое агентствоИгорь АртемьевЭкономика
Популярные комментарии
Как повышать ежегодно зарплаты и пенсии (Не ну инфляция же) так фигушки вам. Да ещё и с маком. А вот повышение цен на энергоносители (Так инфляция же) так это прям бегом.
17 июля, 09:59
СССергей Сумцов
9000201
Инфляция, это узаконенное воровство, как говорит мой приятель.
17 июля, 09:54
Valerij Zarubenko
7920000
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