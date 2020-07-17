Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574478551.html
В Свердловской области выявили 43 внутрибольничных очагов коронавируса
Сорок шесть очагов внутрибольничного распространения коронавируса в 43 медицинских организациях зарегистрировано в Свердловской области с 13 апреля по 16 июля,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T10:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай цуканов
свердловская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200716/1574466413.html
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:97:2950:1756_1400x0_80_0_0_1e2f2df6ed5768d99de0a8649fb78898.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_51cfbf9c17ed8f322bc41a1f43230999.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:164:1884:2048_1400x0_80_0_0_cbee7f42e2aacdda75443a346578f2cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай цуканов, свердловская область, общество

В Свердловской области выявили 43 внутрибольничных очагов коронавируса

09:22 17.07.2020 (обновлено: 10:07 17.07.2020)
9969
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации
Врачи обходят пациентов в реанимации
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Сорок шесть очагов внутрибольничного распространения коронавируса в 43 медицинских организациях зарегистрировано в Свердловской области с 13 апреля по 16 июля, сообщил полпред президента в УрФО Николай Цуканов.

"По данным регионального управления Роспотребнадзора в Свердловской области, за период с 13 апреля по 16 июля 2020 года зарегистрировано 46 очагов внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции в 43 медицинских организациях. Количество пострадавших — 809 человек. В регионе выявлено 820 случаев заражения медицинских работников новой коронавирусной инфекцией, из них 119 случаев заражения на рабочем месте", — сказал он на совещании.

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Вчера, 20:44
Стал известен признак, который выдает тяжелую форму COVID-19
По его словам, в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе регистрируется дефицит коечного фонда.

"По состоянию на 15 июля из 6847 коек занято 5542 койки. Для решения этого вопроса в субъекте уже задействовано 43 стационара, в том числе, организация, оказывающая специализированную медицинскую помощь, что может повлечь снижение ее доступности для населения региона. Так, в январе-июне текущего года отмечается снижение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом на 20% по отношению к январю-июню 2019 года. При этом летальность его исхода выросла на 6,2%. Количество посещений поликлиник по профилю кардиологии снизилось на 22%", — отметил Цуканов.

Полпред добавил, что людям подолгу приходится ждать приезда скорой помощи и долго ждать, чтобы пройти КТ.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
41103415
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Николай ЦукановСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области
В России объявили внезапную проверку войск
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса
Михаил Мурашко
Мурашко оценил помощь пациентам с COVID-19 в Свердловской области
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Назван главный признак тяжелой формы COVID-19
Погибший на окраине Горловки наемник из США Шон Фуллер с позывным Техас
Погибший под Горловкой диверсант был "наемником из США", заявили в ДНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:44СК начал проверки из-за лесных пожаров в двух районах Югры
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
Лента новостейМолния