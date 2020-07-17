В Свердловской области выявили 43 внутрибольничных очагов коронавируса

"По состоянию на 15 июля из 6847 коек занято 5542 койки. Для решения этого вопроса в субъекте уже задействовано 43 стационара, в том числе, организация, оказывающая специализированную медицинскую помощь, что может повлечь снижение ее доступности для населения региона. Так, в январе-июне текущего года отмечается снижение госпитализации пациентов с острым коронарным синдромом на 20% по отношению к январю-июню 2019 года. При этом летальность его исхода выросла на 6,2%. Количество посещений поликлиник по профилю кардиологии снизилось на 22%", — отметил Цуканов.