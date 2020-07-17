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Распространение нового коронавируса
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В Москве еще 682 пациента вылечились от COVID-19
Ещё 682 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 169 тысяч, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве еще 682 пациента вылечились от COVID-19

09:11 17.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалата медицинского стационара
Палата медицинского стационара
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Палата медицинского стационара . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ещё 682 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 169 тысяч, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637" - сообщила вице-мэр.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
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