На Украине выявили 809 новых случаев COVID-19

"За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медработника. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 человек. Всего за время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4068 детей и 7723 медработника. Всего выздоровели 29 769 человек, а летальных случаев – 1456", - сказал Степанов на брифинге.