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Распространение нового коронавируса
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На Украине выявили 809 новых случаев COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 809, до 57 264, умерли еще 11 человек, сообщил министр здравоохранения страны Максим... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
воз
киев
украина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, воз, киев, украина

На Украине выявили 809 новых случаев COVID-19

09:04 17.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 809, до 57 264, умерли еще 11 человек, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медработника. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 838 человек. Всего за время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4068 детей и 7723 медработника. Всего выздоровели 29 769 человек, а летальных случаев – 1456", - сказал Степанов на брифинге.
По его словам, больше всего случаев заражения COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали во Львовской (132), Ровенской (88), Ивано-Франковской (67) областях и Киеве (76).
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Вчера, 19:45Распространение нового коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗКиевУкраина
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