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Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье
Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:02
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, отношения, семья, общество

Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

09:02 17.07.2020
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© Depositphotos / CandyBoxImagesСсора в семье
Ссора в семье
© Depositphotos / CandyBoxImages
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
Улучшились отношения с мужем или женой лишь у шести процентов респондентов. У десяти процентов опрошенных отношения с детьми также изменились в худшую сторону, однако у 13 процентов связь стала крепче. Еще 19 процентов россиян рассказали об улучшении отношений с родителями — об обратном заявили пять процентов. По мнению 76 процентов опрошенных, самоизоляция никак не повлияла на отношения с супругом или родителями.
Онлайн-опрос проводился в июне на всей территории России, в нем участвовали 500 человек старше 18 лет.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала премьер-министру Михаилу Мишустину организовать возможность регистрации браков и разводов через портал государственных услуг.
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