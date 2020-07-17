Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
Улучшились отношения с мужем или женой лишь у шести процентов респондентов. У десяти процентов опрошенных отношения с детьми также изменились в худшую сторону, однако у 13 процентов связь стала крепче. Еще 19 процентов россиян рассказали об улучшении отношений с родителями — об обратном заявили пять процентов. По мнению 76 процентов опрошенных, самоизоляция никак не повлияла на отношения с супругом или родителями.
Онлайн-опрос проводился в июне на всей территории России, в нем участвовали 500 человек старше 18 лет.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагала премьер-министру Михаилу Мишустину организовать возможность регистрации браков и разводов через портал государственных услуг.