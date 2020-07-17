https://ria.ru/20200717/1574477853.html
Военно-транспортная авиация помогает тушить пожары в Оренбургской области
Военно-транспортная авиация оказывает помощь в тушении пожаров в Оренбургской области, Ил-76 выполнили вылеты для локализации степного пожара, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:54
2020-07-17T09:05
воздушно-космические силы россии
ил-76
оренбургская область
происшествия
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оренбургская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, ил-76, оренбургская область, происшествия