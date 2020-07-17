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Военно-транспортная авиация помогает тушить пожары в Оренбургской области
Военно-транспортная авиация оказывает помощь в тушении пожаров в Оренбургской области, Ил-76 выполнили вылеты для локализации степного пожара, сообщает... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:05
воздушно-космические силы россии
ил-76
оренбургская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воздушно-космические силы россии, ил-76, оренбургская область, происшествия

Военно-транспортная авиация помогает тушить пожары в Оренбургской области

08:54 17.07.2020 (обновлено: 09:05 17.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© РИА Новости / Дмитрий Ворошилов
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Лесные пожары. Архивное фото
ОРЕНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Военно-транспортная авиация оказывает помощь в тушении пожаров в Оренбургской области, Ил-76 выполнили вылеты для локализации степного пожара, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что самолеты задействованы в тушении по решению первого заместителя министра обороны РФ.
"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили вылеты для тушения низового степного пожара в Ташлинском районе Оренбургской области, локализовав пожар. Всего за три вылета было сброшено 126 тонн воды", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что самолеты ИЛ-76 военно-транспортного полка Оренбургского соединения ВКС России оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
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Воздушно-космические силы РоссииИл-76Оренбургская областьПроисшествия
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