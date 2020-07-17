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Суд в Киеве продлил арест подозреваемому по делу об убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, передает в пятницу... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:51
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андрей антоненко, донбасс, арсен аваков, мвд украины, павел шеремет, киев, в мире

Суд в Киеве продлил арест подозреваемому по делу об убийстве Шеремета

08:51 17.07.2020
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© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева продлил на два месяца арест подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, передает в пятницу агентство "РБК-Украина" со ссылкой на решение суда.
Ранее Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 23 июля Антоненко.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
25 июня, 10:12
В МВД Украины дело Шеремета назвали одним из сложнейших в истории страны
"Сторона обвинения ходатайствовала о продлении меры пресечения еще на 2 месяца. Во время заседания в ночь на 17 июля суд поддержал это ходатайство", - говорится в сообщении.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Андрея Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. Позже адвокат подозреваемой Яны Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Машина патрульной полиции Украины
4 июля, 14:16
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Андрей АнтоненкоДонбассАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметКиевВ мире
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