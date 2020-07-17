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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574477776.html
В России провели более 24,3 миллиона тестов на COVID-19
Более 24,3 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 271,7 тысячи человек,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 24,3 миллиона тестов на COVID-19

08:51 17.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 24,3 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 271,7 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 24,3 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 271 705 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 311 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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