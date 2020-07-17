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В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани
Экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом и шквалистого ветра объявлено в Краснодарском крае, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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краснодарский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край

В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани

08:48 17.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
СОЧИ, 17 июл – РИА Новости. Экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом и шквалистого ветра объявлено в Краснодарском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в пятницу и субботу на Кубани ожидается резкое ухудшение погоды.
"Экстренное предупреждение местами в крае, исключая Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что при непогоде есть риск возникновения ЧС из-за подтоплений, возможны размыв берегов рек, прорыв дамб, активизация оползневых процессов.
Последствия непогоды
15 июля, 11:38Новости Подмосковья
В Подмосковье непогода оставила без света 147 населенных пунктов
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
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