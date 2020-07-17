https://ria.ru/20200717/1574477744.html
В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани
Экстренное предупреждение из-за ливней с грозами и градом и шквалистого ветра объявлено в Краснодарском крае, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:48
2020-07-17T08:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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https://realty.ria.ru/20200715/1574374198.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149510/08/1495100855_0:36:3072:1764_1400x0_80_0_0_6d0f4af5026604a36467865380e0440b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край