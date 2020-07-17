Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы

"Тем не менее, мы все эти годы создавали запас прочности. У нас же ни какого-то громадного резервного фонда, вернее он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет Центрального банка. Нам никто денег не подкинет и не напечатает. При этом мы все равно создавали этот резерв", - добавил мэр.