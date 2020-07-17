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Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы
Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин . РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:47
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика

Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы

08:47 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Закрытие предприятий из-за коронавируса коснулось каждого москвича, но у столицы есть запас прочности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .
"Нефтяной кризис - понятно, упали цены, упали доходы - все с этим понятно. Даже экономическая активность припала на мировых рынках - тоже понятно. Но когда у нас закрываются гостиницы, туристический бизнес, общепит, торговля, банки начинает лихорадить, промышленные предприятия начинают сбоить, строительный сектор останавливается - то есть вообще все, то, конечно, это касается каждого из нас, каждого москвича и города в целом", - сказал Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".
Он отметил, что в последние годы Москва создавала свои резервные фонды, которые помогли в период действия ограничительных мер.
"Тем не менее, мы все эти годы создавали запас прочности. У нас же ни какого-то громадного резервного фонда, вернее он есть, но достаточно небольшой, нет фонда национального благосостояния, нет Центрального банка. Нам никто денег не подкинет и не напечатает. При этом мы все равно создавали этот резерв", - добавил мэр.
Мэр Москвы Сергей Собянин
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