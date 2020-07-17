Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574477619.html
В Югре суммарная площадь лесных пожаров превысила 20 тысяч гектаров
Суммарная площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 20 тысяч гектаров, сообщает в пятницу региональный департамент недропользования... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:45
владимир зиничев
ханты-мансийский автономный округ
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий кобылкин
наталья комарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574152294_0:43:1180:707_1400x0_80_0_0_d79307c3e842c7602b08352ef409ebaf.jpg
https://ria.ru/20200717/1574472390.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574152294_0:43:1180:707_1400x0_80_0_0_d79307c3e842c7602b08352ef409ebaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574152294_127:0:1108:736_1400x0_80_0_0_d01f5e8ed0afaa4b1ed03f4eff40bbfd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574152294_249:0:985:736_1400x0_80_0_0_a64a9db4b8a2afbc1da67ed3e53da9ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зиничев, ханты-мансийский автономный округ, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий кобылкин, наталья комарова

В Югре суммарная площадь лесных пожаров превысила 20 тысяч гектаров

08:45 17.07.2020
136
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛесные пожары
Лесные пожары
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Лесные пожары. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Суммарная площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 20 тысяч гектаров, сообщает в пятницу региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
Ведомство уточняет, что за сутки в Югре зарегистрировано шесть природных возгораний на площади 2,4 тысячи гектаров, а в общей сложности действует 25 лесных пожаров общей площадью 14 тысяч гектаров.
"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20,5 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше.
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
01:07
В Сан-Диего потушили пожар на корабле ВМС США
По данным департамента, в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор, в частности, нарушение людьми правил безопасности.
Во вторник губернатор региона Наталья Комарова ввела режим ЧС в лесах автономного округа, спустя два дня для оценки обстановки в Югру прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Так, руководитель Минприроды отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая". В свою очередь Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.
000020
Обсудить 0
Владимир ЗиничевХанты-Мансийский автономный округМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий КобылкинНаталья Комарова
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил экономические последствия коронавируса для Москвы
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 24,3 миллиона тестов на COVID-19
Медик
В Забайкалье оштрафовали медика, пропустившую депутатов в стационар COVID
Андрей Антоненко
Суд в Киеве продлил арест подозреваемому по делу об убийстве Шеремета
Лесные пожары
Военно-транспортная авиация помогает тушить пожары в Оренбургской области
Сотрудники МЧС
В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Сейсмограф
В Чили произошло землятресение магнитудой 5,9
Палата медицинского стационара
В Москве еще 682 пациента вылечились от COVID-19
Работа нефтяных станков - качалок
Цены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель
Сброс воды с плотины китайской ГЭС Санься на реке Янцзы в Ичане провинции Хубэй
Уровень воды в водохранилище китайской ГЭС превысил норму на 12 метров
Статуя Фемиды в суде
На Ставрополье осудили женщину, выбросившую младенца на рынке
Пилотажная группа Беркуты на вертолетах Ми-28Н Ночной охотник
В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
Газопровод для Артемовской ТЭЦ-2 позволит газифицировать территории
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко объяснил высокий интерес к российскому опыту борьбы с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:43Эксперты оценили ситуацию с коронавирусом в России
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
Лента новостейМолния