В Югре суммарная площадь лесных пожаров превысила 20 тысяч гектаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Суммарная площадь лесных пожаров в Суммарная площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 20 тысяч гектаров, сообщает в пятницу региональный департамент недропользования и природных ресурсов.

Ведомство уточняет, что за сутки в Югре зарегистрировано шесть природных возгораний на площади 2,4 тысячи гектаров, а в общей сложности действует 25 лесных пожаров общей площадью 14 тысяч гектаров.

"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20,5 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.

Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше.