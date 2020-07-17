В Югре суммарная площадь лесных пожаров превысила 20 тысяч гектаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июл - РИА Новости. Суммарная площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе превысила 20 тысяч гектаров, сообщает в пятницу региональный департамент недропользования и природных ресурсов.
Ведомство уточняет, что за сутки в Югре зарегистрировано шесть природных возгораний на площади 2,4 тысячи гектаров, а в общей сложности действует 25 лесных пожаров общей площадью 14 тысяч гектаров.
"Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20,5 тысячи гектаров", - говорится в сообщении.
Для сравнения, в 2019 году на эту дату суммарная площадь природных возгораний в Югре была в 11 раз меньше.
По данным департамента, в 90% случаев пожары возникли из-за грозовых разрядов, в остальных к возгораниям привел человеческий фактор, в частности, нарушение людьми правил безопасности.
Во вторник губернатор региона Наталья Комарова ввела режим ЧС в лесах автономного округа, спустя два дня для оценки обстановки в Югру прибыли глава МЧС Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Так, руководитель Минприроды отметил, что ситуация в Югре "непростая, но управляемая". В свою очередь Зиничев призвал жестче относиться к нарушителям требований пожарной безопасности.