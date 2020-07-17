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Мурашко объяснил высокий интерес к российскому опыту борьбы с COVID-19
Опытом России по борьбе с коронавирусом интересуются многие страны из-за низкого уровня смертности от инфекции, еженедельно Минздрав контактирует с двумя-тремя... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:12
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, в мире

Мурашко объяснил высокий интерес к российскому опыту борьбы с COVID-19

08:55 17.07.2020 (обновлено: 09:12 17.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Опытом России по борьбе с коронавирусом интересуются многие страны из-за низкого уровня смертности от инфекции, еженедельно Минздрав контактирует с двумя-тремя странами для обмена опытом, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Методическая роль министерства здравоохранения заключается в том, чтобы максимально обеспечить формат медицинской помощи, соответствующей самым высоким стандартам и правилам… У нас сегодня действует не только мультидисциплинарные, но и мультирегиональные команды. Они позволяют нам в очень короткий промежуток времени донастроить систему, фактически выстроить систему помощи максимально эффективно. Подобная практика в целом, в комплексе со стандартизацией медицинской помощи позволяет Российской Федерации иметь один из самых низких показателей смертности в мире. Поэтому нашим опытом сегодня интересуются многие страны", - сказал Мурашко на совещании в пятницу.
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Он отметил, что Россия "практически еженедельно имеет контакты с министерствами здравоохранения двух-трех стран в обмене опытом" по борьбе с коронавирусом. Глава Минздрава РФ подчеркнул, что формирование системы медицинской помощи в регионах России должно выстраиваться с применением лучших практик.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоВ мире
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