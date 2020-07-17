В Забайкалье оштрафовали медика, пропустившую депутатов в стационар COVID

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Медсестру из Забайкальского края оштрафовали за то, что она пропустила в стационар для больных COVID-19 депутатов местного Заксобрания и религиозного деятеля, сообщает пресс-служба Могойтуйского районного суда.
"В нарушение требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения… медицинская сестра допустила в моностационар посторонних лиц, не связанных с их деятельностью, а именно депутатов Законодательного собрания Забайкальского края, представителя религиозной организации, не провела их учёт и регистрацию с указанием фамилии, имени и отчества, места работы, места жительства", - указывает суд.
В сообщении отмечается, что женщина вину не отрицала, но пояснила, что отлучилась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами и масками, за время её отсутствия уборщик служебного помещения пропустила в стационар посторонних людей.
"Суд… назначил гражданке наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей", - информирует районный суд.
22 мая, 21:28АкцентыТульская медсестра: предложение работы в рекламе и лучи поддержкиЕще несколько часов назад сотрудницу медучреждения из Тулы критиковали. А сейчас у нее появились сторонники и благодарные. В их числе те, кто готов понять и просто сказать теплые слова поддержки в адрес девушки за отличную работу. А еще есть и те, кто предлагает неплохую работу.