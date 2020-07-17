В Забайкалье оштрафовали медика, пропустившую депутатов в стационар COVID

Тульская медсестра: предложение работы в рекламе и лучи поддержки Еще несколько часов назад сотрудницу медучреждения из Тулы критиковали. А сейчас у нее появились сторонники и благодарные. В их числе те, кто готов понять и просто сказать теплые слова поддержки в адрес девушки за отличную работу. А еще есть и те, кто предлагает неплохую работу.