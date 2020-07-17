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В Забайкалье оштрафовали медика, пропустившую депутатов в стационар COVID
Медсестру из Забайкальского края оштрафовали за то, что она пропустила в стационар для больных COVID-19 депутатов местного Заксобрания и религиозного деятеля,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:41
забайкальский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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забайкальский край, происшествия

В Забайкалье оштрафовали медика, пропустившую депутатов в стационар COVID

08:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медик. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Медсестру из Забайкальского края оштрафовали за то, что она пропустила в стационар для больных COVID-19 депутатов местного Заксобрания и религиозного деятеля, сообщает пресс-служба Могойтуйского районного суда.
"В нарушение требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения… медицинская сестра допустила в моностационар посторонних лиц, не связанных с их деятельностью, а именно депутатов Законодательного собрания Забайкальского края, представителя религиозной организации, не провела их учёт и регистрацию с указанием фамилии, имени и отчества, места работы, места жительства", - указывает суд.
В сообщении отмечается, что женщина вину не отрицала, но пояснила, что отлучилась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами и масками, за время её отсутствия уборщик служебного помещения пропустила в стационар посторонних людей.
"Суд… назначил гражданке наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей", - информирует районный суд.
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632004
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