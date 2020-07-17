В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

По данным следственного управления, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некоей гражданки взятку в крупном размере за покровительство ей в силу занимаемой должности. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски.