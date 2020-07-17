В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
В минувший четверг правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Сурикова. Следователи СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".
По данным следственного управления, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некоей гражданки взятку в крупном размере за покровительство ей в силу занимаемой должности. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски.
Евгений Суриков родился в 1975 году. С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел, начав с должности сотрудника уголовного розыска. Возглавлял Советский райотдел полиции Томска, межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. С 2012 года руководил отделом МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску. Полковник полиции, имеет награды МВД РФ. На должность заместителя мэра Томска был назначен в феврале 2016 года.