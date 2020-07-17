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В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:41
следственный комитет россии (ск рф)
александр суриков
томск
томский район
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томск
томский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), александр суриков, томск, томский район

В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве

08:41 17.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.
В минувший четверг правоохранительные органы задержали заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Сурикова. Следователи СК РФ на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по статье "получение должностным лицом взятки в крупном размере".
По данным следственного управления, вице-мэр с 2016 по 2018 годы лично получил от некоей гражданки взятку в крупном размере за покровительство ей в силу занимаемой должности. На рабочем месте и в доме чиновника прошли обыски.
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Евгений Суриков родился в 1975 году. С 2000 года проходил службу в органах внутренних дел, начав с должности сотрудника уголовного розыска. Возглавлял Советский райотдел полиции Томска, межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью. С 2012 года руководил отделом МВД России по Томскому району, в 2014 году был назначен на пост руководителя УМВД по городу Томску. Полковник полиции, имеет награды МВД РФ. На должность заместителя мэра Томска был назначен в феврале 2016 года.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр СуриковТомскТомский район
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