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На Ставрополье осудили женщину, выбросившую младенца на рынке
Суд на Ставрополье приговорил к двум годам ограничения свободы жительницу Ессентуков, которая родила девочку и оставила ее в пакете за павильонами на рынке,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:28
следственный комитет россии (ск рф)
ессентуки
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1400x0_80_0_0_1a36583252479e0d96c56f9fc8334c15.jpg
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РИА Новости
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353
60
следственный комитет россии (ск рф), ессентуки, происшествия

На Ставрополье осудили женщину, выбросившую младенца на рынке

08:28 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к двум годам ограничения свободы жительницу Ессентуков, которая родила девочку и оставила ее в пакете за павильонами на рынке, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия и суда, женщина родила в одном из магазинов города Ессентуки девочку, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. Младенца обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь, добавляет СК. Отмечается, что благодаря бдительности неравнодушной женщины и действиям врачей новорожденной удалось сохранить жизнь, здоровью ребенка ничего не угрожает.
"Она признана виновной в совершении преступления по статье УК РФ "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЕссентукиПроисшествия
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