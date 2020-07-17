На Ставрополье осудили женщину, выбросившую младенца на рынке

ПЯТИГОРСК, 17 июл - РИА Новости. Суд на Ставрополье приговорил к двум годам ограничения свободы жительницу Ессентуков, которая родила девочку и оставила ее в пакете за павильонами на рынке, сообщает следственное управление СК по региону.
По данным следствия и суда, женщина родила в одном из магазинов города Ессентуки девочку, положила ее в полимерный пакет и оставила за торговыми павильонами городского рынка. Младенца обнаружила продавец магазина, которая незамедлительно вызвала скорую помощь, добавляет СК. Отмечается, что благодаря бдительности неравнодушной женщины и действиям врачей новорожденной удалось сохранить жизнь, здоровью ребенка ничего не угрожает.
"Она признана виновной в совершении преступления по статье УК РФ "покушение на убийство матерью новорожденного ребенка". Приговором суда злоумышленнице назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы", - говорится в сообщении.