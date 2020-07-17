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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 15,3 тысячи
Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 562 и достигло 15 349, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
узбекистан
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353
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коронавирус covid-19, узбекистан

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 15,3 тысячи

08:19 17.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 562 и достигло 15 349, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составляло 14 787, скончались 72 пациента, 8655 выздоровели.
"По состоянию на 17 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 15 349", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, 562 новых случая – это второй показатель числа заболевших за сутки. Самый высокого прирост заболевания - 689 - был зафиксирован 14 июля.
За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших - 76.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8783. В четверг из больниц были выписаны 128 человек, в среду – 328, во вторник – 297. Сейчас на лечении находятся 6490 пациентов с COVID-19, в том числе 58 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.
Медицинский работник в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
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"Русские хакеры" хотят украсть вакцину – "британские ученые" доказалиХакеры, имеющие отношение к России, хотели украсть данные Британии, США и Канады о разработке вакцины против COVID-19, заявил Центр кибербезопасности Великобритании. Политолог Андрей Манойло в эфире радио Sputnik прокомментировал обвинения британской стороны.
Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Узбекистан
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