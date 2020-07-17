В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 15,3 тысячи

ТАШКЕНТ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 562 и достигло 15 349, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К четвергу число зарегистрированных случаев составляло 14 787, скончались 72 пациента, 8655 выздоровели.

"По состоянию на 17 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 15 349", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

По данным ведомства, 562 новых случая – это второй показатель числа заболевших за сутки. Самый высокого прирост заболевания - 689 - был зафиксирован 14 июля.

За минувшие сутки также были зафиксированы четыре случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших - 76.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 8783. В четверг из больниц были выписаны 128 человек, в среду – 328, во вторник – 297. Сейчас на лечении находятся 6490 пациентов с COVID-19, в том числе 58 - в тяжелом состоянии, семь - в крайне тяжелом.

Власти страны продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля. Однако, из-за роста числа заболевших с 10 июля было вновь ограничено движение транспорта, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, в выходные дни – для всего населения. Также приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, парикмахерских, салонов красоты, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.