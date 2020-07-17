https://ria.ru/20200717/1574476866.html
Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:50
2020-07-17T16:43
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Мишустин на заседании Евразийского межправсовета
LIVE: Мишустин на заседании Евразийского межправсовета
2020-07-17T12:50
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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