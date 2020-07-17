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Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:43
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LIVE: Мишустин на заседании Евразийского межправсовета
LIVE: Мишустин на заседании Евразийского межправсовета
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, в мире
Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
2020-07-17T12:50
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Мишустин участвует в заседании Евразийского межправительственного совета

12:50 17.07.2020 (обновлено: 16:43 17.07.2020)
95
Премьер-министр России Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
Основным предметом обсуждения является борьба с коронавирусом. На встрече также затрагиваются темы устранения препятствий во взаимной торговле, формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также развития системы маркировки товаров.
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