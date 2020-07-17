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В Роскачестве рассказали, какие вина подходят к шашлыку
Лето ассоциируется в поездками на природу, теплыми вечерами и шашлыком, вино для такого пикника лучше выбрать по обстановке, но при этом желательно отказаться... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T12:26
роскачество
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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роскачество, общество

В Роскачестве рассказали, какие вина подходят к шашлыку

08:29 17.07.2020 (обновлено: 12:26 17.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВиноградная лоза и вино в бокале
Виноградная лоза и вино в бокале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виноградная лоза и вино в бокале. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лето ассоциируется в поездками на природу, теплыми вечерами и шашлыком, вино для такого пикника лучше выбрать по обстановке, но при этом желательно отказаться от ликерных вин и быть осторожней с игристыми, говорится в материалах Роскачества.

"Искусство подбора вина заключается не в том, чтобы выбрать просто "вкусное", а в том, чтобы вино подходило к поводу его открыть и самой обстановке. Именно поэтому для пикника подойдет особое вино, которое может не сочетаться с романтическим ужином с фруктами и десертами", — говорится в материалах.

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Ликерные вина брать на природу не рекомендуется, поскольку для жаркого времени года они все-таки тяжеловаты: портвейны и кагоры, даже коллекционные, лучше оставить для прохладного осеннего вечера.
Из красных вин для пикника лучше выбирать не очень сложные, но достаточно сбалансированные, с хорошо выраженными фруктовыми и пряными оттенками во вкусе. "Для сложных вин с длительной выдержкой и с постепенно раскрывающимся ароматом, который требует декантации, лучше выбрать другой повод", — советуют в Роскачестве.
Белое вино для пикника, шашлыка не должно быть слишком простым и легким. Игристые вина — абсолютно универсальная рекомендация для любого повода; тем не менее для них важна температура подачи, а на природе с этим могут быть сложности. В бокал с полусладким розовым на природе можно бросить пару кубиков льда — тогда алкогольный напиток станет не только фотогеничным, но и вкусным, отмечают эксперты.
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Стоит запастись и посудой: приемлемые бокалы "винной" формы сейчас изготавливают из пластика. "И если уж вы привезли на природу бокалы, держите их за ножку. За чашу брать не только "не по этикету", но и негигиенично — весь бокал будет в жирных пятнах от шашлыка, к тому же вино нагревается от руки", — говорится в материалах.
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