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Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда
Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом до 19 августа главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:08
следственный комитет россии (ск рф)
пенсионный фонд рф
красноярский край
красноярск
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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следственный комитет россии (ск рф), пенсионный фонд рф, красноярский край, красноярск, происшествия

Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда

08:08 17.07.2020
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© Фото : сайт Пенсионного фонда РФДенис Майборода
Денис Майборода
© Фото : сайт Пенсионного фонда РФ
Денис Майборода. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом до 19 августа главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что Майборода подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере). Решением Железнодорожного суда Красноярска 21 января он был арестован на месяц. В последний раз суд продлевал арест в мае до 19 июля.
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"Денису Майбороде снова продлили арест еще на один месяц, всего до семи месяцев – до 19 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Майборода, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в 13 миллионов рублей. Предполагалось, что она обеспечит победу коммерческой фирме в открытом аукционе за госконтракт на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска за 130 миллионов рублей.
В конце 2018 года региональный главк СК сообщал, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, был проведен аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость была около 54 миллионов.
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Следственный комитет России (СК РФ)Пенсионный фонд РФКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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