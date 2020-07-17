Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда

"Денису Майбороде снова продлили арест еще на один месяц, всего до семи месяцев – до 19 августа 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Майборода, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в 13 миллионов рублей. Предполагалось, что она обеспечит победу коммерческой фирме в открытом аукционе за госконтракт на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска за 130 миллионов рублей.