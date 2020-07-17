Цены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель

"Они принимают такие меры предосторожности. Это дает рынку уверенность в том, что ОПЕК+ достаточно пристально следит за ситуацией... Проблема рынка сейчас в том, что цены установились на том уровне, когда мы обеспокоены возвращением поставок США", - цитирует агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).