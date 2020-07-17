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Цены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, трейдеры обеспокоены перспективами по спросу на сырье на фоне ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:28
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, цены на нефть, воз, опек, саудовская аравия, brent, индия, сша, экономика

Цены на нефть марки Brent снизились до 43,23 доллара за баррель

08:28 17.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются, трейдеры обеспокоены перспективами по спросу на сырье на фоне ситуации с COVID-19, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,32% - до 43,23 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,22% - до 40,66 доллара за баррель.
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Как сообщили ранее СМИ, в США зафиксировали рекордные 75 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. При этом число выявленных случаев заражения в Индии превысило 1 миллион. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 13,3 миллиона случаев заражения. Трейдеры опасаются, что ситуация с коронавирусом может негативно отразиться на восстановлении мировой экономики, что скажется и на спросе на сырье.
Рынки также оценивают меры ОПЕК+ по балансу спроса и предложения на рынке. По итогам заседания комитета министров по мониторингу сделки ОПЕК+, было согласовано снижение объемов сокращения добычи нефти в августе до 7,7 миллиона баррелей с 9,7 миллиона баррелей в мае-июле.
При этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что реальное сокращение добычи нефти ОПЕК+ с августа с учетом обязательств по компенсации со стороны "двоечников" альянса, по текущей оценке, должно составить около 8,1-8,2 миллиона баррелей в сутки.
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"Они принимают такие меры предосторожности. Это дает рынку уверенность в том, что ОПЕК+ достаточно пристально следит за ситуацией... Проблема рынка сейчас в том, что цены установились на том уровне, когда мы обеспокоены возвращением поставок США", - цитирует агентство Рейтер мнение сырьевого аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Цены на нефтьВОЗОПЕКСаудовская АравияBrentИндияСШАЭкономика
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