Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200717/1574476479.html
В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход
Порядка 10 тысяч паломников приняли участие в Царском крестном ходе от храма на крови в Екатеринбурге до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:32
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
екатеринбург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/33/1556603371_0:13:3018:1711_1400x0_80_0_0_7449c465d3953b1757298ba6519df6f5.jpg
https://ria.ru/20200717/1574471889.html
https://ria.ru/20200717/1574472062.html
Даааа, это вам не бессмертный полк, это царский полк, его можно провести!
17
3
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/33/1556603371_0:13:3018:1711_1400x0_80_0_0_7449c465d3953b1757298ba6519df6f5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/33/1556603371_287:0:3018:2048_1400x0_80_0_0_1177be511fd12a9708c8299fe5c8b880.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155660/33/1556603371_792:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_655c29f1348e77e9d5e6251215f9e0b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург, общество

В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход

08:00 17.07.2020 (обновлено: 09:32 17.07.2020)
1742
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники во время традиционного Царского крестного хода
Паломники во время традиционного Царского крестного хода
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Паломники во время традиционного Царского крестного хода. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Порядка 10 тысяч паломников приняли участие в Царском крестном ходе от храма на крови в Екатеринбурге до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
"Десять тысяч человек приняли участие в Царском крестном ходе. Около 6 часов утра (4.00 мск) колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном", - говорится в сообщении.
Место обнаружения останков семьи российского императора Николая II на территории мужского монастыря во имя Святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма
00:46Религия и мировоззрение
В Русской церкви вспоминают Николая Романова и его семью
В пресс-службе уточнили, что в связи с ситуацией распространения коронавируса участникам богослужений и крестного хода измерялась температура, выдавались маски, также паломники были обеспечены дезинфекторами для обработки рук. На протяжении маршрута волонтеры раздавали бутылки с питьевой водой и напоминали о соблюдении социальной дистанции.
Традиционно Царский крестный ход проводится в годовщину гибели императора Николая II. После ночной литургии участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от храма на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около пяти-шести часов.
Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня Татьяна
00:54Религия и мировоззрение
СК рассказал о деталях расследования убийства Николая II и его семьи
171202422
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Даааа, это вам не бессмертный полк, это царский полк, его можно провести!
17 июля, 09:39
True Story
1210301
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Певец Филипп Киркоров
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Автомобиль на водородной заправке в Париже
Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал украинцев объединиться для "возвращения территорий"
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число больных COVID-19 превысило 13 тысяч человек
Граница Армении и Азербайджана
Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
Жителей Хабаровского края предупредили о возможности ЧС из-за COVID-19
Денис Майборода
Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 103
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
Лента новостейМолния