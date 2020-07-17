В Екатеринбурге прошел Царский крестный ход

"Десять тысяч человек приняли участие в Царском крестном ходе. Около 6 часов утра (4.00 мск) колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в связи с ситуацией распространения коронавируса участникам богослужений и крестного хода измерялась температура, выдавались маски, также паломники были обеспечены дезинфекторами для обработки рук. На протяжении маршрута волонтеры раздавали бутылки с питьевой водой и напоминали о соблюдении социальной дистанции.

Традиционно Царский крестный ход проводится в годовщину гибели императора Николая II. После ночной литургии участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от храма на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около пяти-шести часов.