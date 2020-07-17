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В Киргизии число больных COVID-19 превысило 13 тысяч человек
Число случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии увеличилось на 603 за сутки и превысило 13 тысяч, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:59
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коронавирус covid-19
киргизия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия, в мире

В Киргизии число больных COVID-19 превысило 13 тысяч человек

07:59 17.07.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Число случаев инфицирования COVID-19 в Киргизии увеличилось на 603 за сутки и превысило 13 тысяч, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 17 июля 2020 года по республике зарегистрированы 603 новых случая СOVID-19, 300 из них - в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
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По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 6 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки по стране 86 пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых случаев инфицирования 123 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2199 работников медицинской сферы.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 13101. Умерли 173 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 3822 пациента. С учетом случаев внебольничной пневмонии за время пандемии количество инфицированных по стране достигло 23783, около 800 человек погибли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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