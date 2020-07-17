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Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города
Глава Норильска Ринат Ахметчин не подавал в отставку, как об этом написали некоторые Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:56
разлив дизельного топлива в норильске
следственный комитет россии (ск рф)
александр усс
красноярский край
норильск
политика
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красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
разлив дизельного топлива в норильске, следственный комитет россии (ск рф), александр усс, красноярский край, норильск, политика

Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города

07:56 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Черных / Перейти в фотобанкГлава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
© РИА Новости / Сергей Черных
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Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Глава Норильска Ринат Ахметчин не подавал в отставку, как об этом написали некоторые Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее Telegram-канал "Борус" со ссылкой на советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова написал, что мэр Ахметчин "подал в отставку после критики статистики по коронавирусу". Ряд других каналов также опубликовали информацию об отставке.
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"Глава не передавал заявление об отставке", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации города отметили, что в пятницу в Норильске день города и много мероприятий, в которых Ахметчин принимает активное участие.
В среду глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСледственный комитет России (СК РФ)Александр УссКрасноярский крайНорильскПолитика
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