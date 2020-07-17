Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города

КРАСНОЯРСК, 17 июл – РИА Новости. Глава Норильска Ринат Ахметчин не подавал в отставку, как об этом написали некоторые Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее Telegram-канал "Борус" со ссылкой на советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова написал, что мэр Ахметчин "подал в отставку после критики статистики по коронавирусу". Ряд других каналов также опубликовали информацию об отставке.
"Глава не передавал заявление об отставке", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации города отметили, что в пятницу в Норильске день города и много мероприятий, в которых Ахметчин принимает активное участие.
В среду глава Норильска заявил журналистам, что город не справляется самостоятельно с ростом заболеваемости коронавирусом, ему нужна помощь краевых властей. Он упомянул, что написал письмо красноярскому губернатору Александру Уссу с просьбой о поддержке врачами и средним медперсоналом.
В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.