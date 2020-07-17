Власти Норильска опровергли слухи об отставке главы города

В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске

В ОП появится группа, которая будет следить за ликвидацией ЧП в Норильске

"Глава не передавал заявление об отставке", - сказал собеседник агентства. В пресс-службе администрации города отметили, что в пятницу в Норильске день города и много мероприятий, в которых Ахметчин принимает активное участие.

В середине июня на Ахметчина было заведено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ, так как чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию, отмечали в СК. При этом глава города продолжал исполнять обязанности.