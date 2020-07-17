В Москве почти три тысячи арендодателей получат отсрочки по налогам

"Мы сформировали перечень возможных получателей такой отсрочки, в него вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это как организации, так и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов. Общий объем такой отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 миллиарда рублей", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.