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В Москве почти три тысячи арендодателей получат отсрочки по налогам
Почти три тысячи арендодателей в столице смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году, говорится на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:52
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экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
москва, экономика

В Москве почти три тысячи арендодателей получат отсрочки по налогам

07:52 17.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдания Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Почти три тысячи арендодателей в столице смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Мы сформировали перечень возможных получателей такой отсрочки, в него вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это как организации, так и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов. Общий объем такой отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 миллиарда рублей", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся на сайте, рассчитывать на отсрочку могут владельцы объектов, которые отнесены в кадастровой оценке к торговле, общепиту или бытовому обслуживанию. Кроме того, они должны облагаться налогом от кадастровой стоимости и располагаться на земельном участке, предназначенном для торговли, общепита и бытового обслуживания.
"Для получения отсрочки необходимо обратиться с соответствующим заявлением в налоговые органы не позднее чем за месяц до наступления срока уплаты налога. Период отсрочки может варьироваться от трех месяцев до одного года в зависимости от финансового состояния претендента", - добавляется в сообщении.
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