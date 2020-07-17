https://ria.ru/20200717/1574476314.html
В Москве почти три тысячи арендодателей получат отсрочки по налогам
Почти три тысячи арендодателей в столице смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году, говорится на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:52
2020-07-17T07:52
москва
экономика
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Почти три тысячи арендодателей в столице смогут получить отсрочку по имущественным налогам в 2020 году, говорится на официальном сайте
мэра и правительства Москвы
.
"Мы сформировали перечень возможных получателей такой отсрочки, в него вошли 2,9 тысячи собственников помещений. Это как организации, так и индивидуальные предприниматели, для которых сдача недвижимости в аренду является основным видом деятельности и эта недвижимость предназначена для размещения торговых объектов. Общий объем такой отсрочки по имущественным платежам составит 15,4 миллиарда рублей", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Как уточнил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, чьи слова также приводятся на сайте, рассчитывать на отсрочку могут владельцы объектов, которые отнесены в кадастровой оценке к торговле, общепиту или бытовому обслуживанию. Кроме того, они должны облагаться налогом от кадастровой стоимости и располагаться на земельном участке, предназначенном для торговли, общепита и бытового обслуживания.
"Для получения отсрочки необходимо обратиться с соответствующим заявлением в налоговые органы не позднее чем за месяц до наступления срока уплаты налога. Период отсрочки может варьироваться от трех месяцев до одного года в зависимости от финансового состояния претендента", - добавляется в сообщении.