https://ria.ru/20200717/1574476276.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Небольшой кратковременный дождь и до +21 ожидаются в Москве в пятницу, атмосферное давление окажется около нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:44
2020-07-17T07:44
погода
центр "фобос"
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574021864_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_00b74c2bc089eb42186b1ff262a3cb23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, центр "фобос", москва, общество