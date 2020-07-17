Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

"Сегодня погода в столице будет определяться тылом циклона. В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 19-21, по области плюс 17-22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - сказал Синенков.