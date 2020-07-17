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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Небольшой кратковременный дождь и до +21 ожидаются в Москве в пятницу, атмосферное давление окажется около нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:44
погода
центр "фобос"
москва
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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погода, центр "фобос", москва, общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

07:44 17.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из парков Москвы
Женщина в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Женщина в одном из парков Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Небольшой кратковременный дождь и до +21 ожидаются в Москве в пятницу, атмосферное давление окажется около нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня погода в столице будет определяться тылом циклона. В таких условиях мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха плюс 19-21, по области плюс 17-22. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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