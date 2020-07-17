В Киргизии задержали члена запрещенной организации

БИШКЕК, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали члена запрещенной религиозно-экстремистской организации Хизб ут-Тахрир*, разыскиваемого в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.
"ГКНБ КР в ходе проводимых мероприятий по пресечению подрывной деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* задержан член данной запрещенной на территории Киргизии экстремистской организации, гражданин А.А., 1985 года рождения", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, в ходе расследования установлено, что задержанный активно занимался вербовкой и распространением деструктивной идеологии на территории Бишкека.
"Арестованный также находится в межгосударственном розыске в одной из стран СНГ за совершение особо тяжких преступлений", - добавили в Госкомитете.
Как сообщается, в настоящее время задержанный находится в СИЗО ГКНБ, ведется следствие.
*Террористическая организация, запрещенная в России.