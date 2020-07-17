Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574476129.html
Филиппины разрешили иностранцам с действующими визами посещать страну
Власти Филиппин разрешили иностранным гражданам въезжать в страну с 1 августа при наличии действующей долгосрочной визы, сообщает издание Inquirer со ссылкой на РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:50
туризм
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
филиппины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1400x0_80_0_0_4aa366d777b6fb5d2b6b8f0aa4ed6dcb.jpg
https://ria.ru/20200715/1574379994.html
филиппины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_0:331:3052:2048_1400x0_80_0_0_4aa366d777b6fb5d2b6b8f0aa4ed6dcb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_321:0:3052:2048_1400x0_80_0_0_ca95a0135350afb8d18a076a5e739166.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595756_779:0:2827:2048_1400x0_80_0_0_6702626121076bc4af957b46c8b3a99a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире

Филиппины разрешили иностранцам с действующими визами посещать страну

07:40 17.07.2020 (обновлено: 07:50 17.07.2020)
314
© AP Photo / Aaron FavilaФилиппины
Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Власти Филиппин разрешили иностранным гражданам въезжать в страну с 1 августа при наличии действующей долгосрочной визы, сообщает издание Inquirer со ссылкой на пресс-секретаря президента страны.
Определенные требования относительно въезда иностранных туристов в страну установила межведомственная целевая группа по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, сообщил пресс-секретарь президента Гарри Роке.
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
15 июля, 12:53Распространение нового коронавируса
На Филиппинах полицию привлекут для поиска заразившихся коронавирусом
"Они (иностранцы – ред.) должны, в первую очередь, иметь при себе действующие и существующие визы на момент въезда в страну. Это значит, что ни одна новая виза не будет принята (на таможне Филиппин – ред.)", - заявил он.
Иностранцы также обязаны при посещении Филиппин бронировать место для прохождения карантина и услуги оператора, проводящего тесты на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
040000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ВОЗФилиппиныВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве еще четыре стационара вернулись к обычному режиму работы
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Москве во время пандемии трудоустроили более 25 тысяч человек
Руки в наручниках
В Киргизии задержали члена запрещенной организации
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал, когда возобновится турпоток в Москву из других стран
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
В подконтрольных Дамаску районах не допустили вспышки COVID-19
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Урумчи в КНР отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19
Женщина в одном из парков Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
Дорогу у Можайска восстановили по временной схеме
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии
Модернизация Артемовской ТЭЦ в Приморье
Строительство Артемовской ТЭЦ-2 на газе в Приморье начнут в 2021 году
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
В Москве почти три тысячи арендодателей получат отсрочки по налогам
Процесс заморозки плазмы
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев призвал Минэнерго усилить работу с "Газпромом" на Дальнем Востоке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число больных COVID-19 превысило 13 тысяч человек
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Кузбассе еще у 45 жителей выявили СOVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
Лента новостейМолния