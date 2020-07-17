Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200717/1574476061.html
Дорогу у Можайска восстановили по временной схеме
Дорогу между деревнями близ подмосковного Можайска, где жители и дачники оказались отрезаны от города из-за ливня, восстановили по временной схеме, сообщил... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:35
можайск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_5c6697ef91bbd7fe9a2a3701392eff4f.jpg
можайск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_5c6697ef91bbd7fe9a2a3701392eff4f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_2737dc13423396dac9cb77646ea05d1a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574394462_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_eb3c88e0c610145420d4fb6a81b23f91.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
можайск, происшествия

Дорогу у Можайска восстановили по временной схеме

07:35 17.07.2020
351
© Фото : администрация Можайского городского округаРазмытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
© Фото : администрация Можайского городского округа
Размытие дороги регионального значения в Можайском городском округе
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дорогу между деревнями близ подмосковного Можайска, где жители и дачники оказались отрезаны от города из-за ливня, восстановили по временной схеме, сообщил глава городского округа Дмитрий Абаренов.
Из-за ливня в Можайском районе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города. В среду был возведен временный настил, что позволило жителям ходить пешком в магазин и на работу. Отмечалось, что после спада воды будет восстановлена дорога и установлена водопропускная труба.

"С утра 17 июля восстановлена дорога Ваулино-Бабаево для проезда жителей близлежащих деревень и СНТ по временной схеме", - написал Абаренов в своём Instagram.

Он добавил, что после спада уровня воды на участке дороги проведут капремонт с устройством двух водопропускных труб.
201001
Обсудить 0
МожайскПроисшествия
Рекомендуем
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
В Москве во время пандемии трудоустроили более 25 тысяч человек
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Женщина в одном из парков Москвы
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
Процесс заморозки плазмы
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения COVID-19
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев призвал Минэнерго усилить работу с "Газпромом" на Дальнем Востоке
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве еще четыре стационара вернулись к обычному режиму работы
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
В подконтрольных Дамаску районах не допустили вспышки COVID-19
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
Река Волга
В Сызрани нашли трех детей, которых унесло по Волге на надувном матрасе
Денис Майборода
Суд продлил арест главе красноярского Пенсионного фонда
Филиппины
Филиппины разрешили иностранцам с действующими визами посещать страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:41У Германии нет данных о возможных кибератаках из-за разработки вакцин
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
Лента новостейМолния