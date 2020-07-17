Дорогу у Можайска восстановили по временной схеме

Из-за ливня в Можайском районе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города. В среду был возведен временный настил, что позволило жителям ходить пешком в магазин и на работу. Отмечалось, что после спада воды будет восстановлена дорога и установлена водопропускная труба.