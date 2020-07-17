Дорогу у Можайска восстановили по временной схеме

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Дорогу между деревнями близ подмосковного Можайска, где жители и дачники оказались отрезаны от города из-за ливня, восстановили по временной схеме, сообщил глава городского округа Дмитрий Абаренов.
Из-за ливня в Можайском районе размыло дорогу, которая соединяла три деревни и четыре дачных посёлка, более 500 дачников и местных жителей оказались отрезаны от города. В среду был возведен временный настил, что позволило жителям ходить пешком в магазин и на работу. Отмечалось, что после спада воды будет восстановлена дорога и установлена водопропускная труба.
"С утра 17 июля восстановлена дорога Ваулино-Бабаево для проезда жителей близлежащих деревень и СНТ по временной схеме", - написал Абаренов в своём Instagram.
Он добавил, что после спада уровня воды на участке дороги проведут капремонт с устройством двух водопропускных труб.