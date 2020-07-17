В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения COVID-19

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Москве с начала апреля для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией было заготовлено более тонны плазмы с антителами, донорами стали более 1750 переболевших жителей, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"С апреля этого года в Москве заготовили более тонны плазмы с антителами к коронавирусу. И это благодаря 1788 донорам, которые сдали кровь после выздоровления. Кроме того, 215 горожан сделали это повторно. Мы благодарим всех, кто откликнулся – вы помогаете многим пациентам победить болезнь. В наших стационарах уже более 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц", – сообщила Ракова.
Она отметила, что предварительные результаты исследования показали, что после переливания донорской плазмы шанс оказаться на ИВЛ в реанимации снижается на 63% у среднетяжелых пациентов, а вероятность выздоровления тяжелых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%.
"Сегодня мы знаем точно, что метод эффективен. Он был одобрен не только Клиническим комитетом Москвы, но и Министерством здравоохранения РФ. Доза, которую мы получаем от одного донора плазмы, может помочь двум-трем больным. Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы – поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов. Кроме того, плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина, поэтому у нас появляется новая задача, справиться с которой нам также могут помочь только доноры", - рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.
Он напомнил, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Мэр Москвы Сергей Собянин установил донорам плазмы с антителами COVID-19 стимулирующие выплаты в размере 5 тысяч рублей за 600 миллилитров плазмы.
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