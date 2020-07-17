В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения COVID-19

"Сегодня мы знаем точно, что метод эффективен. Он был одобрен не только Клиническим комитетом Москвы, но и Министерством здравоохранения РФ. Доза, которую мы получаем от одного донора плазмы, может помочь двум-трем больным. Метод будет применяться до появления вакцины, что может занять месяцы – поэтому важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов. Кроме того, плазма может применяться для создания препарата иммуноглобулина, поэтому у нас появляется новая задача, справиться с которой нам также могут помочь только доноры", - рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.