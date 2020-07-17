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В подконтрольных Дамаску районах не допустили вспышки COVID-19
Вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на подконтрольных Дамаску территориях удалось не допустить, говорится в совместном заявлении межведомственных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:32
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, россия, сирия, дамаск (город), в мире

В подконтрольных Дамаску районах не допустили вспышки COVID-19

07:32 17.07.2020
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© РИА НовостиВласти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на подконтрольных Дамаску территориях удалось не допустить, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.
"Благодаря принятым мерам удалось предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и не допустить вспышки заболевания коронавирусом в подконтрольных правительству Сирии районах. Это позволило частично ослабить введенные в связи с пандемией ограничительные меры и способствовало активизации процесса возвращения сирийских граждан в родные места", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сирийское правительство прилагает значительные усилия в борьбе с COVID-19.
"На постоянной основе ведется работа по выявлению граждан с симптомами заболевания и их последующему помещению под медицинское наблюдение. Прибывающие из других стран сирийцы в обязательном порядке размещаются в специализированных центрах", - отмечается в заявлении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияСирияДамаск (город)В мире
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