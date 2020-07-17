https://ria.ru/20200717/1574475900.html
В подконтрольных Дамаску районах не допустили вспышки COVID-19
Вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 на подконтрольных Дамаску территориях удалось не допустить, говорится в совместном заявлении межведомственных... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:32
2020-07-17T07:32
коронавирус covid-19
россия
сирия
дамаск (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361010_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_2a9c681b8a5e44e09e4ec290fb6d1482.jpg
https://ria.ru/20200706/1573947115.html
россия
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361010_0:119:1276:837_1400x0_80_0_0_2a9c681b8a5e44e09e4ec290fb6d1482.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361010_1:0:1276:956_1400x0_80_0_0_2f0b3045ac2212362d7aeb4a18e37df8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361010_160:0:1116:956_1400x0_80_0_0_c0721e17a3b0b09406adb357cd8d18a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, сирия, дамаск (город), в мире