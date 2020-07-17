В подконтрольных Дамаску районах не допустили вспышки COVID-19

"Благодаря принятым мерам удалось предотвратить ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и не допустить вспышки заболевания коронавирусом в подконтрольных правительству Сирии районах. Это позволило частично ослабить введенные в связи с пандемией ограничительные меры и способствовало активизации процесса возвращения сирийских граждан в родные места", - говорится в сообщении.

"На постоянной основе ведется работа по выявлению граждан с симптомами заболевания и их последующему помещению под медицинское наблюдение. Прибывающие из других стран сирийцы в обязательном порядке размещаются в специализированных центрах", - отмечается в заявлении.