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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574475775.html
В Урумчи в КНР отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19
Более 500 рейсов отменены в аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за выявления нового случая коронавируса, сообщает китайский... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
урумчи
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коронавирус covid-19, урумчи, китай, в мире

В Урумчи в КНР отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19

07:29 17.07.2020
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© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Более 500 рейсов отменены в аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе из-за выявления нового случая коронавируса, сообщает китайский информационной портал гражданской авиации.
Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 10 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, однако из них только один локальный, который был зарегистрирован в Синьцзяне. По данным местных властей, вирус нашли у 24-летней девушки из Урумчи, среди людей, контактировавших с ней, также обнаружили трех бессимптомных носителей.
"В связи с эпидемиологической ситуацией в аэропорту Урумчи отменено большое количество рейсов. По полученным на данный момент данным, по состоянию на 9.15 (4.15 мск), в аэропорту Урумчи на сегодня было запланировано 588 рейсов, уже отменено 522 рейса, это 89% всех рейсов", - говорится в сообщении портала.
Кроме того, многие китайские авиакомпании опубликовали предупреждения, сообщив, что пассажирам для вылета в регион необходимо предоставить сертификат об отсутствии COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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