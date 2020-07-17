В Урумчи в КНР отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19

Ранее государственный комитет по вопросам здравоохранения сообщил, что за минувшие сутки в стране было выявлено 10 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, однако из них только один локальный, который был зарегистрирован в Синьцзяне. По данным местных властей, вирус нашли у 24-летней девушки из Урумчи, среди людей, контактировавших с ней, также обнаружили трех бессимптомных носителей.