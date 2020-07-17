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В инфекционной больнице №2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 628 человек, у 112 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:26
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана краснова (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В инфекционной больнице №2 в Москве более 110 пациентов лечатся от COVID

07:26 17.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 628 человек, у 112 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении 635 человек, включая 120 с коронавирусом.
"В больнице 628 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 181 человек с подозрением на COVID/112 случаев подтверждено лабораторно, из них: 8/8 детей, 8/8 беременных, рожениц и родильниц, 2/2 человека в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ два)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она добавила, что в больницу поступили 70 человек, из них восемь с коронавирусом. Выписано 77 человек, из них 16 с выздоровлением по COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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