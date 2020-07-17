Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии

"Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60 процентов туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.