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Туризм
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Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии
Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, гранд-финал планируется впервые провести в Москве в конце года как... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:20
туризм
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_a93f999c9b0b350eee6a1efb820e3a33.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - туризм, москва, европа, париж

Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии

07:20 17.07.2020
266
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии World Travel Awards, гранд-финал планируется впервые провести в Москве в конце года как одно из крупнейших событий сферы туризма, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Организаторы самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards вновь открыли голосование в рамках европейского этапа конкурса. Ранее оно приостанавливалось в связи с угрозой распространения COVID-19.
"Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60 процентов туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Сергунина отметила, что в этом году на региональном этапе город представлен в трех номинациях. Среди них - "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе". Кроме того, в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" выступает Комитет по туризму города Москвы.
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Проголосовать можно до 17 августа на официальном сайте премии. Ожидается, что награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в Анталии (Турция). А гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года как одно из крупнейших событий сферы туризма.
Заммэра добавила, что более чем в 80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности. На премию также претендуют туроператоры, авиакомпании, курорты, отели. В прошлом году столица впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".
"В ноябре 2019 года Москва получила премию World Travel Awards в престижной номинации "Город". Мы выдержали конкуренцию с ведущими мегаполисами - Парижем, Лондоном, Нью-Йорком, Лиссабоном. И это далеко не полный список наших соперников по номинации", - напомнила Сергунина.
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