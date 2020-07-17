Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии

Организаторы самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards вновь открыли голосование в рамках европейского этапа конкурса. Ранее оно приостанавливалось в связи с угрозой распространения COVID-19.
"Наш город привлекает путешественников своей насыщенной культурной жизнью, событийными проектами, уникальной архитектурой и парковыми ансамблями. В прошлом году около 60 процентов туристов из дальнего зарубежья приезжали в Москву именно с культурно-познавательными целями", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Сергунина отметила, что в этом году на региональном этапе город представлен в трех номинациях. Среди них - "Лучшее туристское направление в Европе. Город", "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" и "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе". Кроме того, в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" выступает Комитет по туризму города Москвы.
28 ноября 2019, 21:17ТуризмМоскву назвали лучшим городом для туризма в мире
Проголосовать можно до 17 августа на официальном сайте премии. Ожидается, что награждение лауреатов европейского этапа пройдет 28 сентября в Анталии (Турция). А гранд-финал планируют впервые провести в Москве в конце года как одно из крупнейших событий сферы туризма.
Заммэра добавила, что более чем в 80 номинациях премии заявлены самые привлекательные для путешественников города и достопримечательности. На премию также претендуют туроператоры, авиакомпании, курорты, отели. В прошлом году столица впервые стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город".
"В ноябре 2019 года Москва получила премию World Travel Awards в престижной номинации "Город". Мы выдержали конкуренцию с ведущими мегаполисами - Парижем, Лондоном, Нью-Йорком, Лиссабоном. И это далеко не полный список наших соперников по номинации", - напомнила Сергунина.