В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс

ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань , сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

"Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", — говорится в релизе.

Ранее на космодром привезли зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". По данным китайских СМИ, запуск может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты. В случае успеха он направит полученные данные на Землю в 2021 году.

В апреле Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу").

Она включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.