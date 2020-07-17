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В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T09:16
марс
хайнань
космос - риа наука
китай
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Коммунистический Китай впереди планеты всей, как когда то была коммунистическая Россия.Теперь капиталистическая Россия где-то на задворках, а если и есть какие-то достижения-это все развитие советских технологий.
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Пожелаем успехов китайским товарищам - занимаются реальной наукой, а не фантазиями на тему обитаемой базы на Луне.
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марс
хайнань
китай
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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марс, хайнань, космос - риа наука, китай

В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс

07:18 17.07.2020 (обновлено: 09:16 17.07.2020)
42019
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн"
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
© Стоп-кадр трансляции запуска ракеты "Чанчжэн-11"
Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн" . Архивное фото
ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости. Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

"Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", — говорится в релизе.

Ранее на космодром привезли зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". По данным китайских СМИ, запуск может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты. В случае успеха он направит полученные данные на Землю в 2021 году.
В апреле Китай сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу").
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Она включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.
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МарсХайнаньКосмос - РИА НаукаКитай
Популярные комментарии
Коммунистический Китай впереди планеты всей, как когда то была коммунистическая Россия.Теперь капиталистическая Россия где-то на задворках, а если и есть какие-то достижения-это все развитие советских технологий.
17 июля, 08:34
Михаил Закукурин
135114136
Пожелаем успехов китайским товарищам - занимаются реальной наукой, а не фантазиями на тему обитаемой базы на Луне.
17 июля, 07:35
Руслан Тлеуж
133710014
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