https://ria.ru/20200717/1574475550.html
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:18
2020-07-17T09:16
марс
хайнань
космос - риа наука
китай
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https://ria.ru/20200703/1573822664.html
Михаил Закукурин
Коммунистический Китай впереди планеты всей, как когда то была коммунистическая Россия.Теперь капиталистическая Россия где-то на задворках, а если и есть какие-то достижения-это все развитие советских технологий.
178
Руслан Тлеуж
Пожелаем успехов китайским товарищам - занимаются реальной наукой, а не фантазиями на тему обитаемой базы на Луне.
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марс
хайнань
китай
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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марс, хайнань, космос - риа наука, китай
ПЕКИН, 17 июл — РИА Новости.
Ракету-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход – 5"), которая должна напрямую вывести на переходную орбиту Земли и Марса первый китайский зонд, доставили на стартовую площадку космодрома Вэньчан на острове Хайнань
, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).
"Планируется, что в период со второй половины июля и до первой половины августа будет осуществлен запуск первой китайской миссии по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", — говорится в релизе.
Ранее на космодром привезли зонд для исследования Марса "Тяньвэнь-1". По данным китайских СМИ, запуск может состояться уже 23 июля. По предварительным расчетам, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до поверхности планеты. В случае успеха он направит полученные данные на Землю в 2021 году.
В апреле Китай
сообщил, что его первая миссия по исследованию Марса будет называться "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу").
Она включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.
Главная цель миссии — найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.