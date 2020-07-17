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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574475459.html
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило один миллион человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 1 миллион, за сутки коронавирус выявлен более чем у 34,9 тысячи человек, общее число... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
тамилнад
махараштра
дели
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, тамилнад, махараштра, дели, в мире

В Индии число заразившихся коронавирусом превысило один миллион человек

07:15 17.07.2020
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© REUTERS / Danish SiddiquiМедицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
Медицинский работник в средствах индивидуальной защиты на перерыве в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Danish Siddiqui
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии превысило 1 миллион, за сутки коронавирус выявлен более чем у 34,9 тысячи человек, общее число заболевших составляет 1 003 832, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 342 473 человека, выздоровели 635 756 человек (22 942 за сутки), умерли 25 602 (687 за сутки).
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
07:04Распространение нового коронавируса
СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
Во вторник сообщалось о 968 876 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 32,6 тысячи), днем ранее - о 936 181 случаях заболевания (прирост за сутки составил свыше 29,4 тысячи).
Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания - 284 281 (8 641 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад: 156 369 заболевших (4 549 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлены 118 645 заболевших (1 652 за сутки).
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Вчера, 11:59Распространение нового коронавируса
На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 60 тысяч
Как отмечают власти страны, в Индии один из самых низких показателей смертности от коронавируса на миллион человек - в настоящее время в стране насчитывается 538 случаев заболевания на миллион человек, смертность от коронавируса не превышает 15 человек на один миллион. При этом есть страны, где показатель заболеваемости в 16-17 раз больше, чем в Индии, а показатель смертности - в 40 раз больше.
Несмотря на рост числа заболевших, правительство Индии в конце июня объявило о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля. До этого же срока продлена приостановка работы школ и университетов. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, было разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры.
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
00:57Распространение нового коронавируса
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило два миллиона человек
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,3 миллиона случаев заражения, свыше 580 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадМахараштраДелиВ мире
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