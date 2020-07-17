Угрозу возникновения цунами у берегов Папуа-Новой Гвинеи сняли

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 114,8 километрах от города Кокода в провинции Оро, их очаг залегал на глубине 85,5 километра.

Ранее центр предупреждения о цунами NWS сообщил об угрозе возникновения потенциально опасных разрушительных волн на побережье на расстоянии 300 километров от эпицентра. В обновленной сводке говорится, что угроза цунами миновала.