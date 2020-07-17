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Угрозу возникновения цунами у берегов Папуа-Новой Гвинеи сняли
Угроза возникновения цунами у берегов Папуа-Новой Гвинеи после мощного землетрясения снята, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS). РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:21
папуа-новая гвинея
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РИА Новости
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353
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папуа-новая гвинея, в мире

Угрозу возникновения цунами у берегов Папуа-Новой Гвинеи сняли

07:12 17.07.2020 (обновлено: 07:21 17.07.2020)
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Угроза возникновения цунами у берегов Папуа-Новой Гвинеи после мощного землетрясения снята, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 114,8 километрах от города Кокода в провинции Оро, их очаг залегал на глубине 85,5 километра.
Ранее центр предупреждения о цунами NWS сообщил об угрозе возникновения потенциально опасных разрушительных волн на побережье на расстоянии 300 километров от эпицентра. В обновленной сводке говорится, что угроза цунами миновала.
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