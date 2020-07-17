Ученый оценил демографические последствия пандемии в России

"Ежегодная убыль населения в России составляет около одного процента, на том же уровне держится и рождаемость. Смерти, вызванные коронавирусом, не повлияют на эту ситуацию. Если мы посмотрим на статистику смертности, то из-за жары 2010 года в Москве было более 50 тысяч смертей в Центральной России. Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для Москвы за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для Санкт-Петербурга — 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей", — сказал Тавадян.