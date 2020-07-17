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Ученый оценил демографические последствия пандемии в России
Прирост смертей, вызванных COVID-19, не приведет к демографическому кризису в России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Ученый оценил демографические последствия пандемии в России

07:11 17.07.2020 (обновлено: 11:38 17.07.2020)
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Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Прирост смертей, вызванных COVID-19, не приведет к демографическому кризису в России, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Ежегодная убыль населения в России составляет около одного процента, на том же уровне держится и рождаемость. Смерти, вызванные коронавирусом, не повлияют на эту ситуацию. Если мы посмотрим на статистику смертности, то из-за жары 2010 года в Москве было более 50 тысяч смертей в Центральной России. Коронавирус, если мы возьмем общий показатель смертности, то прирост смертности для Москвы за первый квартал составляет 11 тысяч смертей, для Санкт-Петербурга — 3,5 тысячи. Замечу, что в России за 2019 год было зарегистрировано 1,798 тысячи смертей", — сказал Тавадян.

Он также отметил, что пик смертности в России, как и в Европе, уже пройден.
"Еще долго будут регистрироваться летальные исходы от COVID-19, но высокого прироста смертности не ожидается. Прогнозируется, что прирост ежегодного показателя смертности за 2020-й не будет таким заметным. Кроме того, погибают от коронавируса в основном люди старше 65 лет, которые также не могут сильно влиять на показатель рождаемости", — сообщил эксперт.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
07:07Распространение нового коронавируса
Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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