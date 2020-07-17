Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией

"Ожидаемый возраст жизни в Западной Европе на десять лет выше, чем в России. В России средний возраст летальных исходов не 80, поскольку нет столько 80-летних людей. В странах же, где средний возраст умерших 80 и больше, и показатели летальности в процентах больше. Это одна из причин большего коэффициента летальности на западе", — сообщил эксперт.