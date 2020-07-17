Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Низкая летальность от коронавируса в России может быть связана с демографическим составом населения, средний возраст гибели при COVID-19 в России составляет 69 лет, а в Европе — около 80, рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
"Ожидаемый возраст жизни в Западной Европе на десять лет выше, чем в России. В России средний возраст летальных исходов не 80, поскольку нет столько 80-летних людей. В странах же, где средний возраст умерших 80 и больше, и показатели летальности в процентах больше. Это одна из причин большего коэффициента летальности на западе", — сообщил эксперт.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 752 797, всего скончались от болезни 11 937 человек, выздоровели 531 692.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.