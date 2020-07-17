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Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
Низкая летальность от коронавируса в России может быть связана с демографическим составом населения, средний возраст гибели при COVID-19 в России составляет 69... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:15
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, западная европа, европа, общество

Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией

07:07 17.07.2020 (обновлено: 07:15 17.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Низкая летальность от коронавируса в России может быть связана с демографическим составом населения, средний возраст гибели при COVID-19 в России составляет 69 лет, а в Европе — около 80, рассказал РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"Ожидаемый возраст жизни в Западной Европе на десять лет выше, чем в России. В России средний возраст летальных исходов не 80, поскольку нет столько 80-летних людей. В странах же, где средний возраст умерших 80 и больше, и показатели летальности в процентах больше. Это одна из причин большего коэффициента летальности на западе", — сообщил эксперт.

В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 752 797, всего скончались от болезни 11 937 человек, выздоровели 531 692.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗападная ЕвропаЕвропаОбщество
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