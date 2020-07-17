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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574475216.html
СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
Более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в США в течение 24 часов — самый высокий суточный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщает газета РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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https://ria.ru/20200717/1574472148.html
У амеров достоверное тестирование в отличие от нашего.,это уже все понимают .И они не занижают данные как у нас
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3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267833_0:0:3025:1702_1400x0_80_0_0_67afc1400e4cd94026a5e2c516780ffe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сша, в мире

СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки

07:04 17.07.2020 (обновлено: 11:46 17.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в США в течение 24 часов — самый высокий суточный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты.
По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, предыдущий антирекорд состоялся в среду — 67,4 тысячи случаев заражения.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
По данным университета, за все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
Популярные комментарии
У амеров достоверное тестирование в отличие от нашего.,это уже все понимают .И они не занижают данные как у нас
17 июля, 07:46
gen12345
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