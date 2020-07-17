https://ria.ru/20200717/1574475216.html
СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
Более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в США в течение 24 часов — самый высокий суточный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщает газета РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:04
2020-07-17T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267833_0:0:3025:1702_1400x0_80_0_0_67afc1400e4cd94026a5e2c516780ffe.jpg
https://ria.ru/20200717/1574472148.html
gen12345
У амеров достоверное тестирование в отличие от нашего.,это уже все понимают .И они не занижают данные как у нас
11
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574267833_0:0:3025:1702_1400x0_80_0_0_67afc1400e4cd94026a5e2c516780ffe.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире