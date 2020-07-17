Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574475139.html
Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
Возникновения второй волны заражения COVID-19 в России, скорее всего, не будет, так как вторая волна свойственна странам, которые соблюдали более жесткий... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_03cc193900c058936a28d466a5c50227.jpg
https://ria.ru/20200717/1574473286.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_03cc193900c058936a28d466a5c50227.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9a4bf9d6ea3d86614a6b7aa8cca093b7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_29c577437d310634d626e440735c0e8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый

07:03 17.07.2020 (обновлено: 07:22 17.07.2020)
2597
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возникновения второй волны заражения COVID-19 в России, скорее всего, не будет, так как вторая волна свойственна странам, которые соблюдали более жесткий карантин, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"В России карантин соблюдало довольно мало людей, менее 80%, что является необходимым для того, чтобы прекратить распространение заболевания. С одной стороны, благодаря такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный "хвост" пандемии, число заражений будет значительным, но с другой стороны, не приходится ожидать второй волны. Динамика заболеваний сохранится на каком-то уровне и будет таковой до момента, пока не переболеют около 70% населения и не будет выработан коллективный иммунитет либо не появится вакцина от коронавируса, которая также обеспечит необходимый иммунитет", — сказал Тавадян.

По мнению ученого, массовая вакцинация начнется не ранее следующего года.
"Сейчас в разработке около 150 вакцин, из них 23 вакцины уже в состоянии "тестирования на людях", остальные еще до этой фазы не дошли. Из них четыре находятся в последней стадии тестирования, и только одна вакцина из всех одобрена для массовой вакцинации. Однако еще необходимо построить новые заводы для массового производства... ампул одобренной вакцины. Наладить логистические каналы их дистрибуции. Нужно провести кампании и убедить людей принять эти прививки", — считает Тавадян.
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
03:49Распространение нового коронавируса
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Он уточнил, что все это для страны в позитивном сценарии будет сделано в первом квартале следующего года. Между тем до этого момента в России с высокой вероятностью уже будет развит коллективный иммунитет, и вакцинация может не понадобиться.
По мнению ученого, вторая волна грозит странам, где карантин жестко соблюдался и сокращение числа заболевших было искусственно значительно снижено. Поэтому волна заражений, связанных с ослаблением режима изоляции, будет особенно заметна.
"Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет. Скорее всего, сохранится нынешний темп заболеваемости, при котором система здравоохранения справляется с нагрузкой", — считает Тавадян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310214
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Ученый оценил демографические последствия пандемии в России
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
Певица Валерия
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн
В Китае на стартовую площадку доставили ракету для запуска миссии на Марс
Врач
Онколог назвал симптомы, которые ошибочно принимают за гастрит
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
Торжественная церемония открытия XXII Олимпийских игр в Москве
Экс-глава спорта России рассказал, как КГБ спас Олимпиаду-80 от скандала
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
12:59В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Лента новостейМолния