Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Возникновения второй волны заражения COVID-19 в Возникновения второй волны заражения COVID-19 в России , скорее всего, не будет, так как вторая волна свойственна странам, которые соблюдали более жесткий карантин, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"В России карантин соблюдало довольно мало людей, менее 80%, что является необходимым для того, чтобы прекратить распространение заболевания. С одной стороны, благодаря такой недисциплинированности будет наблюдаться длинный "хвост" пандемии, число заражений будет значительным, но с другой стороны, не приходится ожидать второй волны. Динамика заболеваний сохранится на каком-то уровне и будет таковой до момента, пока не переболеют около 70% населения и не будет выработан коллективный иммунитет либо не появится вакцина от коронавируса, которая также обеспечит необходимый иммунитет", — сказал Тавадян.

По мнению ученого, массовая вакцинация начнется не ранее следующего года.

"Сейчас в разработке около 150 вакцин, из них 23 вакцины уже в состоянии "тестирования на людях", остальные еще до этой фазы не дошли. Из них четыре находятся в последней стадии тестирования, и только одна вакцина из всех одобрена для массовой вакцинации. Однако еще необходимо построить новые заводы для массового производства... ампул одобренной вакцины. Наладить логистические каналы их дистрибуции. Нужно провести кампании и убедить людей принять эти прививки", — считает Тавадян.

Он уточнил, что все это для страны в позитивном сценарии будет сделано в первом квартале следующего года. Между тем до этого момента в России с высокой вероятностью уже будет развит коллективный иммунитет, и вакцинация может не понадобиться.

По мнению ученого, вторая волна грозит странам, где карантин жестко соблюдался и сокращение числа заболевших было искусственно значительно снижено. Поэтому волна заражений, связанных с ослаблением режима изоляции, будет особенно заметна.

"Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет. Скорее всего, сохранится нынешний темп заболеваемости, при котором система здравоохранения справляется с нагрузкой", — считает Тавадян.