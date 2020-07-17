https://ria.ru/20200717/1574475014.html
В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 10 новых случаев коронавирусной инфекции и пятерых бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:00
2020-07-17T07:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китай
за минувшие сутки выявил 10 новых случаев коронавирусной инфекции и пятерых бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 10 случаев один локальный – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные девять – ввозные.
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 622 случая коронавирусной инфекции, 78 737 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1998, выздоровели 1912 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Отдельно в Гонконге
за все время эпидемии было выявлено 1655 случаев заражения (10 человек скончались, 1254 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване
заразились 452 человека (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань
в центральной части страны (провинция Хубэй
). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ
11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.