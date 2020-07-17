В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19

Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 622 случая коронавирусной инфекции, 78 737 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1998, выздоровели 1912 человек.

С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.