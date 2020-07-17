Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200717/1574475014.html
В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19
Китай за минувшие сутки выявил 10 новых случаев коронавирусной инфекции и пятерых бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T07:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хубэй
тайвань
китай
ухань
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1400x0_80_0_0_1bbdffefbff11b463113d4696bae49dc.jpg
https://ria.ru/20200716/1574461462.html
https://ria.ru/20200717/1574474940.html
хубэй
тайвань
китай
ухань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_0:226:3072:1954_1400x0_80_0_0_1bbdffefbff11b463113d4696bae49dc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_1f852797caf5270ffb8a10f5f78c62fe.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571630873_580:0:2628:2048_1400x0_80_0_0_7b6acea95ab03955477b4b002c2bccf9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хубэй, тайвань, китай, ухань, в мире

В Китае за сутки выявили десять случаев COVID-19

07:00 17.07.2020
193
© AP Photo / Zhang NanМедицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
Медицинский работник делает тест на COVID-19 мужчине в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Zhang Nan
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил 10 новых случаев коронавирусной инфекции и пятерых бессимптомных носителей, из больниц выписали 18 пациентов, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из 10 случаев один локальный – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, остальные девять – ввозные.
Машины скорой помощи в Греции
Вчера, 18:40Распространение нового коронавируса
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3939
Всего за время эпидемии в материковом Китае выявлено 83 622 случая коронавирусной инфекции, 78 737 человек выздоровели, 251 пациент с COVID-19 остается в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев - 1998, выздоровели 1912 человек.
С 1 апреля власти страны начали также публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлено пять таких случаев, из карантина выпустили пять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 104 бессимптомных носителя, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
06:59Распространение нового коронавируса
Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1655 случаев заражения (10 человек скончались, 1254 выздоровели), в Макао выявили 46 случаев (45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 452 человека (семь скончались, 440 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ХубэйТайваньКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Большинство районов ЕАО приступают ко второму этапу снятия ограничений
Врач
В Приамурье число жертв коронавируса достигло 32 человек
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Коронавирус со временем не исчезнет, заявил эксперт
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане выявили более 1,7 тысячи новых случаев коронавируса
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
СМИ: в США число случаев COVID-19 выросло на рекордные 75 тысяч за сутки
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Угрозу возникновения цунами у берегов Папуа-Новой Гвинеи сняли
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
Эксперт объяснил связь низкой летальности от COVID в России с демографией
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 583 новых случая COVID-19
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Вторая волна COVID-19 в России маловероятна, считает ученый
Торжественное открытие Олимпиады-80: внос олимпийского флага
Экс-глава спорта России рассказал об обеспечении порядка на Олимпиаде-80
Тункинский нацпарк
В Бурятии потушили возгорание в Тункинском нацпарке
Отдыхающие на территории парка ВДНХ в Москве
Москва заявлена сразу в трех номинациях престижной туристической премии
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Урумчи в КНР отменили более 500 авиарейсов из-за нового случая COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Ученый оценил демографические последствия пандемии в России
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Кузбассе еще у 45 жителей выявили СOVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
13:35В "Столото" разыскивают москвича, выигравшего более 300 миллионов рублей
13:34Собянин: власти Москвы не допустили гуманитарной катастрофы из-за COVID
13:31Песков рассказал об опасениях роста случаев коронавируса в Хабаровске
13:29РСТ: турбизнес просит отменить запрет на работу музеев с туроператорами
13:28В Германии не выявили кибератак на центры разработки вакцины от COVID-19
13:27В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:26Число случаев COVID-19 в Румынии превысило 35,8 тысячи
13:22Собянин: смертность в Москве от COVID в пять раза ниже, чем в Нью-Йорке
13:21В Ростове-на-Дону приостановили движение трамваев и троллейбусов
13:18Собянин: у 60% москвичей создан коллективный иммунитет к коронавирусу
13:16Число случаев COVID-19 в США выросло на рекордные 77 тысяч за сутки
13:14Подмосковье может перейти к третьему этапу снятия ограничений по COVID-19
13:10Песков оценил отношения России и Великобритании
13:05Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
13:02Малышева рассказала о "парализованном страхом" Нью-Йорке
13:01В Казахстане число жертв коронавируса достигло 464
13:01Песков: Россия отвергает вмешательство в выборы в какой-либо стране
12:59Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков
12:59В Кремле оценили данные о наличие инструкций по освещению митингов в СМИ
Лента новостейМолния